Росіяни обстріляли «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині

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Увечері 21 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Миколаївщині.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Російський БпЛА вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Первомайську.

«Наразі маємо інформацію про двох постраждалих жінок. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється», - додав Решетілов.