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Росіяни обстріляли «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині

Поранені двоє людей.

Росіяни обстріляли «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині
"шахед"
Фото: тг-канал Цаплієнка

Увечері 21 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Миколаївщині. 

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Російський БпЛА вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Первомайську.

«Наразі маємо інформацію про двох постраждалих жінок. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється», - додав Решетілов.

  • Учора і сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу Shahed. Під ударом були об’єкти енергетичної і промислової інфраструктури.
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