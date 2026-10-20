Росіяни обстріляли «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині

Увечері 21 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Миколаївщині.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Російський БпЛА вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Первомайську.
«Наразі маємо інформацію про двох постраждалих жінок. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється», - додав Решетілов.
- Учора і сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу Shahed. Під ударом були об’єкти енергетичної і промислової інфраструктури.