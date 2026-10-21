В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК та намагався наїхати на нього автівкою

В Одесі чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК та намагався наїхати на нього автівкою.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.
Інцидент стався 20 жовтня. Під час роботи на блокпосту спільної групи оповіщення військовослужбовців ТЦК та СП і працівників Нацполіції, виявили транспортний засіб, водій якого намагався втекти з місця події.
Під час встановлення особи з’ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.
Як зазначили в ТЦК, чоловік чинив опір, завдав військовослужбовцю поранення ножем в шию та намагався наїхати на нього автомобілем.
Нападника затримали на місці події. Пораненого військового госпіталізували.
Тривають слідчі дії.
- Напередодні, у приміщенні ТЦК в Києві відбулась стрілянина. Стрільбу відкрив чоловік, якого доставили за порушення законодавства про мобілізацію. Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Стрільцю загрожує довічне ув'язнення.