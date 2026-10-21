«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували підприємство на Львівщині

Внаслідок удару є поранені, також пошкоджено приватний будинок.

Уночі російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості. 

Унаслідок атаки зайнялася пожежа, працівники ДСНС вже загасили.

Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу. Там постраждалих немає.

Наслідки атаки росіян на Львівщину
Наслідки атаки росіян на Львівщину

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies