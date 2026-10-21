Внаслідок удару є поранені, також пошкоджено приватний будинок.

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Уночі російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості.

Унаслідок атаки зайнялася пожежа, працівники ДСНС вже загасили.

Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу. Там постраждалих немає.

Наслідки атаки росіян на Львівщину