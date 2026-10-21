Уночі російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості.
Унаслідок атаки зайнялася пожежа, працівники ДСНС вже загасили.
Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу. Там постраждалих немає.
- У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Вдень атака продовжилась. Через удари дронів без світла майже 17 тисяч абонентів. Також зафіксували пошкодження приватних будинків. В Яворівському районі постраждав працівник поліції охорони.