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В Норвегії затримали підсанкційне російське судно

Вантажне судно перебуває під санкціями через участь в реалізації проєкту "Арктик СПГ 2".

В Норвегії затримали підсанкційне російське судно
арештоване російське судно у Норвегії, ілюстративне фото
Фото: Група Нафтогаз

В Норвегії затримала два вантажні судна, одне з яких задіяне в обслуговуванні підсанкційного російського проєкту «Арктик СПГ 2».

Про це передає "Мілітарний.

Затримання відбулося у нейтральних водах поблизу норвезького узбережжя, де обидва борти намагалися сховатися від несприятливих погодних умов.

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Одне із затриманих суден — Ya Qing Hai Yang, призначене для перевезення великогабаритних і важких вантажів. Судно перебуває під міжнародними санкціями через участь у реалізації проєкту «Арктик СПГ 2» російської компанії «Новатэк» на Гіданському півострові. У жовтні 2024 року воно доправляло обладнання та модулі для електростанції з КНР до російського порту.

Судно йшло під прапором Гватемали, оскільки країна не має публічного суднового реєстру.

Ще одне вантажне судно яке зупинили— Jian Yang Cheng He під прапором Китаю. Цей борт не перебуває під санкціями, а його зв’язок із російськими енергетичними проєктами наразі не встановлено.

Зазначається, що обидва судна прямували Північним морським шляхом із Гонконгу, зробивши кілька зупинок на Далекому Сході. Вони перебували поблизу норвезько-російського кордону ще з початку жовтня, очікуючи на покращення погодних умов.

  • Норвегія приєдналася до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.Нові обмеження охоплюють банківський і фінансовий сектори, нафтову галузь, надання криптовалютних послуг, а також військово-промисловий комплекс Росії,
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