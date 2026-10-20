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Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів

В результаті ЄС не зміг направити країнам-кандидаткам офіційні листи із проханням подати свої переговорні позиції.

Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Угорщина висловилася проти відкриття двох завершальних кластерів у межах переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Своє рішення країна оголосила під час засідання робочої групи з питань розширення, повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела.

Ідеться про 4-й кластер («Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність») та 5-й кластер («Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості»). Через позицію Будапешта Євросоюз не зміг направити країнам-кандидаткам офіційні листи із проханням подати свої переговорні позиції.

Водночас Польща прагне внести корективи до вже узгодженої спільної позиції ЄС щодо 5-го кластера, який стосується сільського господарства. Попередньо цей документ погодили 26 держав-членів Євросоюзу, коли Угорщина за минулого уряду блокувала процес загалом.

  • На початку цього місяця Угорщина зняла вето на відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
  • Ситуація покращилася після того, як Верховна Рада ухвалила закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.
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