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У Румунії парламент затвердив новий склад уряду

Лука Нікулеску проведе перше засідання Кабміну після складання присяги.

У Румунії парламент затвердив новий склад уряду
глава уряду Румунії Лука Нікулеску
Фото: фейсбук-сторінка Луки Нікулеску

Парламент Румунії затвердив новий склад уряду на чолі з Лукою Нікулеску після тривалих суперечок між депутатами. 

За це рішення проголосували 280 парламентарів, а 58 висловилися проти, передає Digi24.

Таким чином у країні завершилася політична криза, яка тривала понад п'ять місяців.

Новообрані міністри складають присягу у Котроченському палаці. Одразу після цього прем'єр-міністр Лука Нікулеску планує провести перше засідання нового Кабміну у палаці Вікторія.

Очільник уряду подякував парламенту за довіру та наголосив, що Румунія більше не може чекати, тому посадовці негайно беруться до роботи.

  • У вересні уряд Зігфріда Мурешана не зміг зібрати необхідні 233 голоси для затвердження в парламенті.
  • В результаті президент Нікушор Дан був змушений шукати нового кандидата на пост прем’єра, щоб не розпускати парламент і не поглиблювати політичну кризу в Румунії.
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