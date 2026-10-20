У Румунії парламент затвердив новий склад уряду

Парламент Румунії затвердив новий склад уряду на чолі з Лукою Нікулеску після тривалих суперечок між депутатами.
За це рішення проголосували 280 парламентарів, а 58 висловилися проти, передає Digi24.
Таким чином у країні завершилася політична криза, яка тривала понад п'ять місяців.
Новообрані міністри складають присягу у Котроченському палаці. Одразу після цього прем'єр-міністр Лука Нікулеску планує провести перше засідання нового Кабміну у палаці Вікторія.
Очільник уряду подякував парламенту за довіру та наголосив, що Румунія більше не може чекати, тому посадовці негайно беруться до роботи.
- У вересні уряд Зігфріда Мурешана не зміг зібрати необхідні 233 голоси для затвердження в парламенті.
- В результаті президент Нікушор Дан був змушений шукати нового кандидата на пост прем’єра, щоб не розпускати парламент і не поглиблювати політичну кризу в Румунії.