У Румунії парламент затвердив новий склад уряду

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Парламент Румунії затвердив новий склад уряду на чолі з Лукою Нікулеску після тривалих суперечок між депутатами.

За це рішення проголосували 280 парламентарів, а 58 висловилися проти, передає Digi24.

Таким чином у країні завершилася політична криза, яка тривала понад п'ять місяців.

Новообрані міністри складають присягу у Котроченському палаці. Одразу після цього прем'єр-міністр Лука Нікулеску планує провести перше засідання нового Кабміну у палаці Вікторія.

Очільник уряду подякував парламенту за довіру та наголосив, що Румунія більше не може чекати, тому посадовці негайно беруться до роботи.