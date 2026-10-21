На Рівненщині затримали військового за підозрою у спробі підкупити командира для СЗЧ

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру солдату одного з навчальних центрів на Рівненщині, якого підозрюють у спробі підкупити командира за допомогу у самовільному залишенні місця служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними розслідування, чоловікові пообіцяли організувати безперешкодне переміщення повз блокпости з Рівного до Волинської області, звідки він родом. Водночас залишити територію навчального центру чоловік мав самостійно. Тож солдат звернувся до свого командира та запропонував йому 5 тисяч доларів за те, щоб той допоміг вивезти його з території навчального центру.

Командир повідомив про це керівництво та правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

12 жовтня військовослужбовця затримали після передачі коштів та виїзду за межі навчального центру. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 408 та ч. 1 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

У червні Міноборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці можуть поновитися після СЗЧ.