«Генерал Черешня» звинуватив АОЗ у блокуванні контрактів на постачання дронів. В Агенції відповіли

Виробник безпілотників «Генерал Черешня» заявив, що не може укласти чотири контракти за лотами на закупівлю оптоволоконних дронів через процедуру конкурентних закупівель, проведену Державним оператором тилу (ДОТ), Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) та Міністерством оборони України. Про це йдеться у дописі компанії.

За твердженням виробника, через ситуацію компанія не може вчасно поставити 31 тисячу оптоволоконних безпілотників. Також «Генерал Черешня» заявляє, що загалом через цю процедуру заблоковано постачання 677 тисяч дронів із радіоканалом та оптоволоконним зв’язком.

У компанії стверджують, що процедура не має належного нормативно-правового підґрунтя.

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«Цю процедуру неможливо вважати «тендерами за ТТХ» чи взагалі «тендером» у будь-якому прояві. Не можна називати «тендером» опитування електронною поштою серед обмеженого кола виробників — без публічного оголошення, електронного аукціону та прозорого визначення переможця», — йдеться у дописі.

У «Генерал Черешня» повідомили, що оскаржують процедуру в судовому порядку.

«Ми працюємо комплексно у відстоюванні своєї позиції: судовими позовами, скаргами та постійними консультаціями з міжнародними партнерами, зокрема і представниками Європейської комісії. Вже є реакції антикорупційних інституцій, які вказують на наявність реальних ризиків в цій «процедурі»», — заявили у компанії.

Виробник закликає скасувати чинний формат конкурентних закупівель і перейти до відкритої процедури, доступної для всіх учасників ринку.

Що кажуть у АОЗ

В Агенції оборонних закупівель зазначають, що компанія «Генерал черешня» була визначена переможцем за кількома лотами та 19 жовтня 2026 року надіслала документи для укладання договорів.

В організації додали, що у вересні суд відмовив у задоволенні пʼяти справ цього ж виробника до АОЗ і підтвердив правомірність застосованого порядку закупівлі. Суд також не встановив дискримінаційності технічних вимог чи надання переваг окремому учаснику.

В АОЗ зазначили, що закупівля ударних БпЛА з волоконно-оптичним каналом зв’язку здійснюється за спеціальним порядком, передбаченим пунктом 43 постанови КМУ № 1275. Його застосування погоджене з міністерством оборони України як державним замовником. Такий порядок передбачений законодавством для окремих оборонних закупівель і дозволяє не розкривати чутливу інформацію про номенклатуру, обсяги та технічні характеристики продукції, а також мінімізувати безпекові ризики, пояснюють в АОЗ.

«Водночас спеціальний порядок не означає закупівлю без конкуренції. АОЗ забезпечила залучення до процедури максимально широкого кола потенційних постачальників. Запити на отримання комерційних пропозицій були направлені близько 2,5 тисячам верифікованих виробників із бази АОЗ, а інформацію про проведення закупівлі також було оприлюднено на сайті АОЗ», — зазначають в організації.

У АОЗ додали, що наразі триває визначення переможців за лотами та укладання договорів. Йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів. З огляду на те, що законність процедури підтверджена судовими рішеннями, її скасування та повторне проведення не мають належних правових підстав і можуть призвести до затримок постачання дронів військовим.