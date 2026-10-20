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Defense Tech

Українська ANT представила оновлену ітерацію розвідувального БпАК MERCURY

За словами розробників, комплекс доопрацювали з урахуванням досвіду бойового застосування та відгуків екіпажів

Українська ANT представила оновлену ітерацію розвідувального БпАК MERCURY
Фото: ANT

Українська компанія ANT представила оновлену версію безпілотного авіаційного комплексу MERCURY. Основні зміни стосуються тривалості й дальності польоту, робочої висоти та швидкості безпілотника. Про це компанія повідомила у Instagram.

MERCURY — розвідувальний безпілотник українського виробництва, який призначений для аеророзвідки, виявлення цілей, коригування вогню, моніторингу місцевості та спостереження за об’єктами противника в реальному часі вдень і вночі.

Оновлений комплекс отримав низку інженерних змін, спрямованих на розширення можливостей розвідки. Зокрема, збільшено час перебування в повітрі, дальність і висоту польоту, а також швидкість. Це, за задумом виробника, дає змогу виконувати складні завдання без вимушених посадок для заміни акумуляторів, працювати далі вглиб позицій противника, отримувати кращий огляд місцевості та швидше реагувати на зміну ситуації.

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MERCURY належить до типу V-TOL, тобто має можливість вертикального зльоту й посадки. Для запуску та приземлення йому достатньо майданчика розміром п'ять на п'ять метрів. Заявлена максимальна тривалість польоту становить до п’яти годин, а дальність польоту із відеозв’язком — до 70 км. У разі польоту без зв’язку із записом даних на борт заявлена дальність становить до 150 км, тоді як максимальна відстань сягає 300 км, зазначають розробники.

За даними виробника, робоча висота польоту безпілотника — до 4000 метрів. Максимальна заявлена швидкість становить до 126 км/год, а крейсерська — 90 км/год. MERCURY має розмах крил чотири метри та політну вагу 19 кг. Також безпілотник здатен витримувати вітер швидкістю до 15 м/с, зазначають розробники.

Комплекс обладнаний денною камерою та тепловізором. Роздільна здатність тепловізора становить 1280 × 1024 пікселів, його збільшення — у 4 рази, а збільшення камери для денної зйомки сягає 210 разів. Відеосистема дає змогу використовувати денну камеру й тепловізор в одному комплексі. Для захисту від обмерзання використовується підігрів ППТ.

У комплексі використовуються два незалежні канали зв’язку. Якщо один канал буде заглушений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) або його робота погіршиться через перешкоди, дрон перемкнеться на резервний із частотою 433МГц.

За інформацією компанії, комплекс підтримує ручне керування, політ із використанням супутникової навігації GPS і ГЛОНАСС, автоматичний політ за заданим маршрутом та автоматичне повернення до точки запуску. Виробник також заявляє про можливість продовжувати виконання місії за несприятливих погодних умов, у режимі радіотиші та в районах активного застосування засобів РЕБ.

ANT також повідомляє про випробування комплексу на стійкість до впливу РЕБ, зокрема щодо сигналів керування, відеопередавання та супутникової навігації GNSS.

У БпАК входять два літаки MERCURY, одна базова станція та два транспортні ящики. До базової станції входять ноутбук, монітор, джойстик, пульт керування, антени, тринога та зарядні пристрої.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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