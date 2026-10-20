Платформа може перевозити до 500 кг вантажу на суші та до 400 кг на воді, зазначають розробники

Українська компанія NODRICS представила наземний роботизований комплекс-амфібію MAT1LDA, призначений для подолання водних перешкод, роботи на воді та пересування складнопрохідною місцевістю. Про це повідомила компанія TENCORE.

MAT1LDA має колісну формулу 8×8, бензиновий двигун внутрішнього згоряння та бічні понтони, які забезпечують плавучість. За даними компанії, така конструкція дає змогу комплексу долати заболочені ділянки й складний рельєф без попередньої підготовки місцевості.

Заявлений запас ходу платформи становить до 160 км на суші та до 50 км на воді. НРК може перевозити до 500 кг корисного навантаження на суші та до 400 кг на плаву, зазначили у компанії.

MAT1LDA обладнаний відкритою рамою, що дає змогу оперативно змінювати конфігурацію залежно від завдання. На платформу можна встановлювати вантажні контейнери для логістичних операцій або евакуаційні ноші для транспортування поранених.

MAT1LDA став одним із чотирьох НРК, що увійшли до технологічного середовища TENCORE ECOSYSTEM, яке розробила компанія TENCORE. У структурі TENCORE ECOSYSTEM комплекс MAT1LDA відповідає за форсування водойм і роботу в умовах, де звичайним наземним платформам складно пересуватися. Екосистема об’єднує роботизовані рішення для різних завдань, зокрема логістики, евакуації та роботи на складній місцевості.