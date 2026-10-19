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Міноборони: В українській системі DELTA зафіксували понад 3 млн місій з ураження ворожих цілей

У вересні військові внесли до Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій.

Міноборони: В українській системі DELTA зафіксували понад 3 млн місій з ураження ворожих цілей
Фото: Міноборони України

У модулі Mission Control бойової екосистеми DELTA зафіксували понад 3 млн місій з ураження ворожих цілей. Загалом система містить дані про мільйони розвідувальних, логістичних та інших місій. 

Про це повідомляє Міноборони України.

У вересні військові внесли до системи понад 1,8 млн результатів виконаних місій. На початку року щомісяця фіксували близько 196 тисяч таких результатів. Таким чином, за дев’ять місяців обсяг зріс більш ніж у дев’ять разів.

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Станом на 1 жовтня в Mission Control зафіксували:

  • майже 3,6 млн розвідувальних місій;
  • понад 3 млн місій з ураження цілей;
  • понад 1,02 млн логістичних місій безпілотників;
  • майже 168 тис. логістичних місій наземних роботизованих комплексів (НРК);
  • майже 500 тис. місій з перехоплення повітряних цілей;
  • майже 370 тис. місій з дистанційного мінування.

У Міноборони зазначають, що Mission Control не лише зберігає результати застосування. Дані можна аналізувати, порівнювати ефективність різних підходів і використовувати для планування наступних дій.

Так у DELTA формується єдиний цифровий цикл: планування, застосування, аналіз і ухвалення наступних рішень.

Бойова система DELTA – екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами. 

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. 

Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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