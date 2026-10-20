BlueBird Tech представила детектор дронів «Чуйка 4.5.0»

Українська компанія BlueBird Tech представила нову версію детектора дронів — «Чуйка 4.5.0», яка має розширений частотний діапазон. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

За даними виробника, «Чуйка 4.5.0» працює в чотирьох діапазонах – 1080-2200 МГц, 2870-4500 МГц, 4890-6040 МГц і 6050-8800 МГц. Додатковий діапазон 6,05-8,8 ГГц значно розширює можливості виявлення сигналів, які використовують FPV та дрони літакового типу на полі бою, зазначили у компанії.

Розробники розповіли, що детектор сканує всі чотири діапазони паралельно приблизно за 4-8 секунд. Якщо пристрій виявляє відповідний сигнал, він сповіщає про це світловою та звуковою індикаціями, а перехоплене відео з негайно виводиться на великий дисплей. Дальність виявлення становить до 4 км – залежно від умов та потужності сигналу, зазначили у BlueBird Tech.

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«Одна з головних особливостей нової версії – можливість транслювати аналогове відео на зовнішні монітори. Тобто користувач може не лише отримати сповіщення про сигнал, а й проаналізувати відео з FPV-дрона на телевізорі, що корисно для пунктів управління та штабів», - зазначили розробники.

Фото: BlueBird Tech Чуйка 4.5.0

За даними виробника, «Чуйка 4.5.0» має корпус розміром 104 × 158 × 67 мм. Вага пристрою – 940 г. Корпус має захист за стандартом IP54 від пилу та бризок, також передбачена активна система охолодження. У конструкції передбачене кріплення MOLLE для фіксації на спорядженні. Пристрій має акумулятор із чотирьох елементів ємністю 5000 мА·год кожен, що сукупно забезпечує до 4,5 годин автономної роботи.

У вересні стало відомо. що BlueBird Tech розширила частотний діапазон детектора дронів «Чуйка 4.0» до 4,5 ГГц.