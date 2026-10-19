Українська Ratel Robotics тестує автопілот для НРК

Під час випробування НРК рушив вперед і самостійно об’їхав перешкоди

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Український виробник НРК Ratel Robotics випробував автопілот для своїх комплексів. Відео тесту компанія опублікувала у Facebook.

На опублікованих кадрах видно, як наземний роботизований комплекс самостійно об’їжджає перешкоди.

Ще одна функція — Backtrack, або повернення раніше пройденим маршрутом, — уже входить до базової комплектації наземних роботизованих комплексів Ratel М і Ratel H, розповіли розробники.

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У компанії зазначають, що продовжують працювати над автоматизацією, аби спростити роботу операторів і розширити можливості роботів самостійно виконувати завдання.

Ratel Robotics – український виробник наземних роботизованих комплексів, який розробляє дрони з 2023 року. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine». Нещодавно компанію придбала американська Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами.

Нагадаємо, Ratel Robotics інтегрувала на НРК Ratel H дистанційно керовану турель калібру 12,7 мм.