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У "Дії" відтепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважених представників територіальних громад.

У "Дії" відтепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року
Ілюстративне фото
Фото: Anastasiia Chepinska/Unsplash

Українці відтепер можуть оформити через застосунок "Дія" допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також щомісячні виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Після подання заяви онлайн система передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. На їхній основі формується рішення, яке перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду.

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг або через уповноважених представників територіальних громад.

  • Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 тисяч гривень на місяць.
  • Щомісячна виплата по догляду за дитиною до року також становить 7 тисяч гривень. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, її розмір збільшений до 10 500 гривень на місяць.
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