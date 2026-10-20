У "Дії" відтепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважених представників територіальних громад.

Українці відтепер можуть оформити через застосунок "Дія" допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також щомісячні виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Після подання заяви онлайн система передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. На їхній основі формується рішення, яке перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду.

Оформити допомогу також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг або через уповноважених представників територіальних громад.