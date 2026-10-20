Ptashka Drones оснастила мікрофонами всю лінійку оптоволоконних БпЛА «Пташка»

За даними виробника, це дає змогу операторам визначати присутність людей і техніки поблизу дрона у режимі засідки

Українська компанія Ptashka Drones додала мікрофони до всієї лінійки безпілотників «Пташка» на оптоволоконному керуванні з дальністю від 10 до 50 км і цифровою передачею зв’язку. Про це виробник повідомив у Telegram.

За словами розробників, ця модифікація передбачає використання БпЛА в режимі «ждуна» — коли апарат залишається в засідці в очікуванні цілі. Вбудований мікрофон дає змогу оператору чути гучну розмову на відстані 20–30 м, легку техніку — за 50–100 м, а важку — на відстані до 200 м.

«Мікрофон на борту надає не тільки переваги для ураження, але й для додаткового захисту ждуна - при підльоті ворожого дрону (камікадзе або скиду) оператор має можливість почути загрозу та відреагувати, змінивши точку засідки», — додали у компанії.

Безпілотники серії «Пташка» доступні на Brave1 Market.

Нещодавно Ptashka Drones показала, як її FPV-дрон із сіткометом «Пташка» перехопив російський ударний безпілотник «Молния-2».