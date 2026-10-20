На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

Ptashka Drones оснастила мікрофонами всю лінійку оптоволоконних БпЛА «Пташка»

За даними виробника, це дає змогу операторам визначати присутність людей і техніки поблизу дрона у режимі засідки

Ptashka Drones оснастила мікрофонами всю лінійку оптоволоконних БпЛА «Пташка»
Фото: Ptashka Drones

Українська компанія Ptashka Drones додала мікрофони до всієї лінійки безпілотників «Пташка» на оптоволоконному керуванні з дальністю від 10 до 50 км і цифровою передачею зв’язку. Про це виробник повідомив у Telegram.

За словами розробників, ця модифікація передбачає використання БпЛА в режимі «ждуна» — коли апарат залишається в засідці в очікуванні цілі. Вбудований мікрофон дає змогу оператору чути гучну розмову на відстані 20–30 м, легку техніку — за 50–100 м, а важку — на відстані до 200 м.

«Мікрофон на борту надає не тільки переваги для ураження, але й для додаткового захисту ждуна - при підльоті ворожого дрону (камікадзе або скиду) оператор має можливість почути загрозу та відреагувати, змінивши точку засідки», — додали у компанії.

Безпілотники серії «Пташка» доступні на Brave1 Market. 

Нещодавно Ptashka Drones показала, як її FPV-дрон із сіткометом «Пташка» перехопив російський ударний безпілотник «Молния-2».

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies