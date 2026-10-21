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На Миколаївщині викрили схему привласнення 2,6 млн грн за програмою "єВідновлення"

Підозри отримали сільський голова, його заступник та правоохоронець.

На Миколаївщині викрили схему привласнення 2,6 млн грн за програмою "єВідновлення"
Фото: ДБР

У Миколаївській області викрили схему незаконного отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення". 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

Для того, щоб отримати житловий сертифікат, посадовці громади змінили статус відремонтованого службового житла та оформили його як "знищене внаслідок російських обстрілів".

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У ДБР розповіли, що в березні 2022 року Шевченківська громада зазнала обстрілів, і незначних пошкоджень зазнала службова квартира поліцейського офіцера. Згодом коштом громади та благодійників у квартирі замінили вікна та двері, а також відремонтували покрівлю будинку. 

"За даними слідства, сільський голова разом зі своїм заступником та поліцейським офіцером громади вирішили використати державну програму компенсацій у власних інтересах. Спершу вони сприяли приватизації службової квартири поліцейським. Оскільки будинок після обстрілів не був визнаний аварійним, а його мешканці вже отримали допомогу на ремонт, посадовці через рішення сільської ради змінили статус квартири та її юридичну адресу. У документах квартира перетворилася на окремий індивідуальний житловий будинок з іншим номером. Після цього члени комісії склали акт обстеження нібито знищеного внаслідок збройної агресії житла, яке перебувало у власності поліцейського та членів його родини. У документі зазначили, що будинок зруйнований та непридатний для проживання", - повідомили в ДБР. 

Зазначається, що на підставі цього акта поліцейський отримав за програмою "єВідновлення" житловий сертифікат на 2,6 млн грн, за який придбав квартиру в Миколаєві.

Сільському голові та його заступнику повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), а поліцейському офіцеру громади — у пособництві в зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Усіх трьох відсторонено від посад та обрано запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. 

  • єВідновлення - це державна програма компенсації за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських обстрілів. Вона дозволяє отримати кошти на ремонт або компенсацію для придбання нового житла. 
  • За офіційними даними, станом на вересень 2026 року компенсації отримали понад 135 тисяч родин, а загальна сума виплат склала понад 46 млрд грн.
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