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У Слов’янську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу, який зруйнував два п’ятиповерхові житлові будинки.

Про це повідомила ДСНС.

Протягом п’яти днів рятувальники дістали з-під завалів тіла семи загиблих, серед них – співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Ще 12 людей були поранені. Роботи проводили під загрозою повторних авіаударів і атак російських безпілотників. Розбір завалів ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій.

Із-під уламків одного з будинків надзвичайники вилучили тіла чотирьох загиблих, зокрема свого колеги. Ще трьох загиблих виявили під завалами іншого будинку.

Загалом рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України