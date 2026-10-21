У Слов’янську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу, який зруйнував два п’ятиповерхові житлові будинки.
Про це повідомила ДСНС.
Протягом п’яти днів рятувальники дістали з-під завалів тіла семи загиблих, серед них – співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Ще 12 людей були поранені. Роботи проводили під загрозою повторних авіаударів і атак російських безпілотників. Розбір завалів ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій.
Із-під уламків одного з будинків надзвичайники вилучили тіла чотирьох загиблих, зокрема свого колеги. Ще трьох загиблих виявили під завалами іншого будинку.
Загалом рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій.
- Вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Влучання зафіксували у двох багатоповерхівках. Пошкоджень загалом зазнали дев’ять багатоквартирних будинків, два з них частково зруйновані.