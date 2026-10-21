Російська атака пошкодила датацентр GigaCenter

Унаслідок російської атаки вдень пошкоджень зазнав датацентр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання, розміщеного на майданчику.
Про це повідомила компанія GigaCenter у Facebook.
Наразі фахівці працюють над локалізацією наслідків удару.
GigaCenter надає послуги з розміщення серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.
- 19 жовтня російські війська повторно атакували датацентр оператора зв’язку "Датагруп". Унаслідок удару інфраструктуру об’єкта було повністю знищено, а її відновлення визнали неможливим.
- Станом на 1 жовтня дата-центр dline.ua. був повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.
- 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі.
- Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними.