Російська атака пошкодила датацентр GigaCenter

Клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російської атаки вдень пошкоджень зазнав датацентр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання, розміщеного на майданчику.

Про це повідомила компанія GigaCenter у Facebook.

Наразі фахівці працюють над локалізацією наслідків удару.

GigaCenter надає послуги з розміщення серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.