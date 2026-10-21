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Російська атака пошкодила датацентр GigaCenter

Клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання.

Російська атака пошкодила датацентр GigaCenter
Дата-центр GigaCenter зруйновано
Фото: GigaCenter

Унаслідок російської атаки вдень пошкоджень зазнав датацентр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання, розміщеного на майданчику.

Про це повідомила компанія GigaCenter у Facebook. 

Наразі фахівці працюють над локалізацією наслідків удару.

GigaCenter надає послуги з розміщення серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.

  • 19 жовтня російські війська повторно атакували датацентр оператора зв’язку "Датагруп". Унаслідок удару інфраструктуру об’єкта було повністю знищено, а її відновлення визнали неможливим.
  • Станом на 1 жовтня дата-центр dline.ua. був повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.
  • 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі. 
  • Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними. 
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