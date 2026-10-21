Росія повторно вдарила по підприємству в Чернігові і вбила людину

Вранці ворожа армія вже травмувала у Чернігові людину.

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Російські війська повторно вдарили по приватному підприємству на території Чернігова, яке атакували вранці 21 жовтня. Унаслідок нового удару загинула одна людина.

Про це повідомила Чернігівська міська рада.

"На жаль в результаті повторного прильоту БпЛА ворога загинула одна людина, яка знаходилася неподалік від місця вибуху", – уточнив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Після ранкової атаки на підприємстві також постраждала одна людина. За попередньою інформацією, вона дістала акубаротравму.

У міськраді закликали жителів не публікувати в соціальних мережах і месенджерах фото та відео місця влучання й наслідків обстрілу, оскільки поширення таких матеріалів може допомогти російським військам коригувати подальші атаки.

Обставини та наслідки повторного удару уточнюються.