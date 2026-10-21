Росія повторно вдарила по підприємству в Чернігові і вбила людину

Російські війська повторно вдарили по приватному підприємству на території Чернігова, яке атакували вранці 21 жовтня. Унаслідок нового удару загинула одна людина.
Про це повідомила Чернігівська міська рада.
"На жаль в результаті повторного прильоту БпЛА ворога загинула одна людина, яка знаходилася неподалік від місця вибуху", – уточнив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Після ранкової атаки на підприємстві також постраждала одна людина. За попередньою інформацією, вона дістала акубаротравму.
У міськраді закликали жителів не публікувати в соціальних мережах і месенджерах фото та відео місця влучання й наслідків обстрілу, оскільки поширення таких матеріалів може допомогти російським військам коригувати подальші атаки.
Обставини та наслідки повторного удару уточнюються.
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