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На Харківщині викрили спробу шахрайства з програмою "єВідновлення" на 1,2 млн грн

За даними поліції, жінка намагалася отримати житловий сертифікат за будинок, пошкодження якого не були пов’язані з бойовими діями

На Харківщині викрили спробу шахрайства з програмою "єВідновлення" на 1,2 млн грн
Фото: Нацполіція

Поліція Харківщини викрила спробу шахрайства з програмою "єВідновлення".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

За інформацією правоохоронців, 34-річна жінка намагалася отримати житловий сертифікат за будинок, пошкодження якого не були пов’язані з бойовими діями. Сума компенсації перевищувала 1,2 млн грн.

У листопаді минулого року власниця будинку в селі Коробчине Чугуївського району подала через "Дію" заяву на отримання компенсації. Для підтвердження вона надала технічний звіт, у якому зазначалося, що будинок непридатний для експлуатації через наслідки бойових дій.

Однак комісійне обстеження та судова будівельно-технічна експертиза встановили, що, попри 92,5% руйнувань,  пошкодження не пов’язані з влучанням боєприпасів, вибухом чи дією вибухової хвилі. За цією адресою у відповідний період обстрілів і бойових дій не фіксували. Тож комісія відмовила в наданні компенсації, і отримати житловий сертифікат жінці не вдалося. 

Натомість слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області викрили схему незаконного отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення"Підозри отримали сільський голова, його заступник та правоохоронець.
  • єВідновлення - це державна програма компенсації за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських обстрілів. Вона дозволяє отримати кошти на ремонт або компенсацію для придбання нового житла. 
  • За офіційними даними, станом на вересень 2026 року компенсації отримали понад 135 тисяч родин, а загальна сума виплат склала понад 46 млрд грн.
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