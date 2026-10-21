Поліція Харківщини викрила спробу шахрайства з програмою "єВідновлення".
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, 34-річна жінка намагалася отримати житловий сертифікат за будинок, пошкодження якого не були пов’язані з бойовими діями. Сума компенсації перевищувала 1,2 млн грн.
У листопаді минулого року власниця будинку в селі Коробчине Чугуївського району подала через "Дію" заяву на отримання компенсації. Для підтвердження вона надала технічний звіт, у якому зазначалося, що будинок непридатний для експлуатації через наслідки бойових дій.
Однак комісійне обстеження та судова будівельно-технічна експертиза встановили, що, попри 92,5% руйнувань, пошкодження не пов’язані з влучанням боєприпасів, вибухом чи дією вибухової хвилі. За цією адресою у відповідний період обстрілів і бойових дій не фіксували. Тож комісія відмовила в наданні компенсації, і отримати житловий сертифікат жінці не вдалося.
Натомість слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області викрили схему незаконного отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення". Підозри отримали сільський голова, його заступник та правоохоронець.
- єВідновлення - це державна програма компенсації за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських обстрілів. Вона дозволяє отримати кошти на ремонт або компенсацію для придбання нового житла.
- За офіційними даними, станом на вересень 2026 року компенсації отримали понад 135 тисяч родин, а загальна сума виплат склала понад 46 млрд грн.
- В серпні цього року уряд спрямував 5,14 млрд гривень для компенсації за програмою "єВідновлення".