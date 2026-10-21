За даними поліції, жінка намагалася отримати житловий сертифікат за будинок, пошкодження якого не були пов’язані з бойовими діями

Поліція Харківщини викрила спробу шахрайства з програмою "єВідновлення".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 34-річна жінка намагалася отримати житловий сертифікат за будинок, пошкодження якого не були пов’язані з бойовими діями. Сума компенсації перевищувала 1,2 млн грн.

У листопаді минулого року власниця будинку в селі Коробчине Чугуївського району подала через "Дію" заяву на отримання компенсації. Для підтвердження вона надала технічний звіт, у якому зазначалося, що будинок непридатний для експлуатації через наслідки бойових дій.

Однак комісійне обстеження та судова будівельно-технічна експертиза встановили, що, попри 92,5% руйнувань, пошкодження не пов’язані з влучанням боєприпасів, вибухом чи дією вибухової хвилі. За цією адресою у відповідний період обстрілів і бойових дій не фіксували. Тож комісія відмовила в наданні компенсації, і отримати житловий сертифікат жінці не вдалося.

Натомість слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області викрили схему незаконного отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення". Підозри отримали сільський голова, його заступник та правоохоронець.

єВідновлення - це державна програма компенсації за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських обстрілів. Вона дозволяє отримати кошти на ремонт або компенсацію для придбання нового житла.

За офіційними даними, станом на вересень 2026 року компенсації отримали понад 135 тисяч родин, а загальна сума виплат склала понад 46 млрд грн.