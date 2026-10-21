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Уночі ворог атакував Умань. Пошкоджено готель, гіпермаркет і будинок

Одна людина отримала поранення. 

Уночі ворог атакував Умань. Пошкоджено готель, гіпермаркет і будинок
Наслідки удару по Умані
Фото: Ігор Табурець Facebook

Російська армія вночі 21 жовтня атакувала Умань ударними дронами. Є руйнування на кількох локаціях.

Зокрема, приватного будинку. Пожежу на місці удару ліквідували, повідомив у Facebook голова ОВА Ігор Табурець.

«Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився», – йдеться у повідомленні.

Ворожа атака на Умань
Фото: Ігор Табурець Facebook
Ворожа атака на Умань

Росія атакувала Умань
Фото: Ігор Табурець Facebook
Росія атакувала Умань

Також росіяни вдарили по гіпермаркету. Там виникла пожежа. На іншій локації вибухова хвиля пошкодила готель.

  • Умань зазнала атаки й раніше цього місяця, вночі 16 жовтня. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. 
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