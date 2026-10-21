Уночі ворог атакував Умань. Пошкоджено готель, гіпермаркет і будинок

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія вночі 21 жовтня атакувала Умань ударними дронами. Є руйнування на кількох локаціях.

Зокрема, приватного будинку. Пожежу на місці удару ліквідували, повідомив у Facebook голова ОВА Ігор Табурець.

«Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігор Табурець Facebook Ворожа атака на Умань

Фото: Ігор Табурець Facebook Росія атакувала Умань

Також росіяни вдарили по гіпермаркету. Там виникла пожежа. На іншій локації вибухова хвиля пошкодила готель.