Уночі ворог атакував Умань. Пошкоджено готель, гіпермаркет і будинок

Російська армія вночі 21 жовтня атакувала Умань ударними дронами. Є руйнування на кількох локаціях.
Зокрема, приватного будинку. Пожежу на місці удару ліквідували, повідомив у Facebook голова ОВА Ігор Табурець.
«Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився», – йдеться у повідомленні.
Також росіяни вдарили по гіпермаркету. Там виникла пожежа. На іншій локації вибухова хвиля пошкодила готель.
- Умань зазнала атаки й раніше цього місяця, вночі 16 жовтня. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей.