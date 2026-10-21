Рубіо заявив, що "без американської допомоги України могло б не бути"

За словами держсекретаря США, внесок Вашингтона був визначальним для можливості України протистояти російській агресії.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна не змогла б зберегти своє існування без американської військової та фінансової допомоги, яку надавали як за адміністрації Джо Байдена, так і за нинішнього президента Дональда Трампа.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, інформує CBS News.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати надали Україні допомогу на мільярди доларів. За його словами, внесок Вашингтона був визначальним для здатності країни протистояти російській агресії.

"України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні, починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи під час цієї адміністрації", – сказав держсекретар.

Водночас Рубіо відзначив мужність українських військових, які протистоять значно більшій за своїми масштабами країні. Він зауважив, що українці демонструють надзвичайні результати, використовуючи допомогу, яку надають Сполучені Штати.

"Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо", – заявив Рубіо.