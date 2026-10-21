Трамп запитав у журналіста The Independent на брифінгу, чи він не «хворий», а Венс назвав його «імбіцилом»

Президент США Дональд Трамп посварився з журналістом The Independent Ендрю Файнбергом на пресконференції в Овальному кабінеті. Репотер був у складі ротаційної групи медіа, яка потрапляє на публічні заходи Білого дому. Файнберг у матеріалі про сварку з президентом розповів, що зазвичай він як репортер друкованої преси відвідує заходи за участі президента орієнтовно раз на місяць, після чого ділиться матеріалом із колегами і пише короткий репортаж.

Цього разу він мав лише поставити Трампу запитання. Кореспондент мав погоджений з колегами список, але вирішив зімпровізувати і запитати про гарячу лінію, яку Білий дім планує представити для винагороди викривачів преміями до $30 000 за оприлюднення шахрайства.

«За виконання своєї роботи я став мішенню для Трампа і його команди. Невдовзі Трамп повчав мене й накинувся на мене, а його служба швидкого реагування в Білому домі назвала мене "монголоїдним дебілом" – це образа на адресу людей із вадами розвитку, вислів, який я ніколи б не вжив, – а віцепрезидент на своєму офіційному урядовому акаунті назвав мене "імбецилом"», – сказав Файнберг.

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President Donald J. Trump eviscerates imbecile “journalist” Andrew Feinberg for misbehaving in the Oval Office: "What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." https://t.co/NjowIx8x14 — Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026

Пресконференція Трампа почалася цілком буденно, пояснив він. Посадовці Білого дому мали вручити винагороду ютуб-блогеру Ніку Ширлі, чиї вірусні відео дали поштовх рейдам адміністрації проти дитсадків і підприємств домашнього медичного догляду в Міннесоті, якими керують або які належать американцям сомалійського походження. Зі свого боку Трамп, Венс і навіть Ширлі поводилися так, ніби ідея винагороджувати викривачів є новою та властивою лише цій адміністрації: ютубер заявив, що «ніколи не існувало стимулу для будь-кого викривати шахрайство» за всю історію країни.

«Оскільки більшу частину свого професійного життя я висвітлюю роботу федерального уряду, я знаю, що механізм винагородження викривачів уже закріплений у законодавстві, і я знав, що Ширлі – та й решта – глибоко помиляються щодо цього. Ще від 1883 року закон під назвою Акт про неправдиві заяви дозволяє викривачам подавати позови від імені федерального уряду, щоб повернути кошти, виманені шахрайським шляхом із федеральних програм. Цей закон виплачує людям більше, ніж пропонував Трамп у своїй програмі», – пояснив він.

Журналіст запитав у Трампа, навіщо комусь користуватися «гарячою лінією» адміністрації, якщо можна отримати значно більше грошей, скориставшись перевіреною процедурою, яка існує ще з часів Авраама Лінкольна. Трамп відповів: «Тому що це багато грошей». Потім президент запитав в Файнберга, хто він, хоча, як стверджує журналіст, він неодноразово бував в його преспулі раніше, зокрема на борту Air Force One. Репортер назвався і сказав, що працює на The Independent. Він намагався поставити президенту інші запитання, які були заздалегідь заготовлені.

Файнберг стверджує, що Трамп, обираючи, кому з журналістів давати слово, кілька разів показував у його сторону, тож йому здавалося, що слово давали йому. Файнберг почав ставити запитання, але президент, ймовірно, мав на увазі журналіста Agence France-Presse, що стояв просто за ним.

😳 Trump snaps at another reporter: "Hey! I don't know who the hell you are but you better be careful" https://t.co/2QeC7cwZoR — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026

Трамп кілька разів сказав йому слово «тихіше» і додав: «Що не так із тобою? Ти хвора людина? Я думаю, щось з тобою не так». Також він сказав, що Файнбергу слід бути обережнішим.