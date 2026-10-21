«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСвіт

Трамп запитав у журналіста The Independent на брифінгу, чи він не «хворий», а Венс назвав його «імбіцилом»

Репотер намагався поставити кілька запитань. 

Трамп запитав у журналіста The Independent на брифінгу, чи він не «хворий», а Венс назвав його «імбіцилом»
Сварка Трампа з журналістом
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп посварився з журналістом The Independent Ендрю Файнбергом на пресконференції в Овальному кабінеті. Репотер був у складі ротаційної групи медіа, яка потрапляє на публічні заходи Білого дому. Файнберг у матеріалі про сварку з президентом розповів, що зазвичай він як репортер друкованої преси відвідує заходи за участі президента орієнтовно раз на місяць, після чого ділиться матеріалом із колегами і пише короткий репортаж.

Цього разу він мав лише поставити Трампу запитання. Кореспондент мав погоджений з колегами список, але вирішив зімпровізувати і запитати про гарячу лінію, яку Білий дім планує представити для винагороди викривачів преміями до $30 000 за оприлюднення шахрайства.

«За виконання своєї роботи я став мішенню для Трампа і його команди. Невдовзі Трамп повчав мене й накинувся на мене, а його служба швидкого реагування в Білому домі назвала мене "монголоїдним дебілом" – це образа на адресу людей із вадами розвитку, вислів, який я ніколи б не вжив, – а віцепрезидент на своєму офіційному урядовому акаунті назвав мене "імбецилом"», – сказав Файнберг.

Реклама

Пресконференція Трампа почалася цілком буденно, пояснив він. Посадовці Білого дому мали вручити винагороду ютуб-блогеру Ніку Ширлі, чиї вірусні відео дали поштовх рейдам адміністрації проти дитсадків і підприємств домашнього медичного догляду в Міннесоті, якими керують або які належать американцям сомалійського походження. Зі свого боку Трамп, Венс і навіть Ширлі поводилися так, ніби ідея винагороджувати викривачів є новою та властивою лише цій адміністрації: ютубер заявив, що «ніколи не існувало стимулу для будь-кого викривати шахрайство» за всю історію країни. 

«Оскільки більшу частину свого професійного життя я висвітлюю роботу федерального уряду, я знаю, що механізм винагородження викривачів уже закріплений у законодавстві, і я знав, що Ширлі – та й решта – глибоко помиляються щодо цього. Ще від 1883 року закон під назвою Акт про неправдиві заяви дозволяє викривачам подавати позови від імені федерального уряду, щоб повернути кошти, виманені шахрайським шляхом із федеральних програм. Цей закон виплачує людям більше, ніж пропонував Трамп у своїй програмі», – пояснив він. 

Журналіст запитав у Трампа, навіщо комусь користуватися «гарячою лінією» адміністрації, якщо можна отримати значно більше грошей, скориставшись перевіреною процедурою, яка існує ще з часів Авраама Лінкольна. Трамп відповів: «Тому що це багато грошей». Потім президент запитав в Файнберга, хто він, хоча, як стверджує журналіст, він неодноразово бував в його преспулі раніше, зокрема на борту Air Force One. Репортер назвався і сказав, що працює на The Independent. Він намагався поставити президенту інші запитання, які були заздалегідь заготовлені. 

Файнберг стверджує, що Трамп, обираючи, кому з журналістів давати слово, кілька разів показував у його сторону, тож йому здавалося, що слово давали йому. Файнберг почав ставити запитання, але президент, ймовірно, мав на увазі журналіста Agence France-Presse, що стояв просто за ним. 

Трамп кілька разів сказав йому слово «тихіше» і додав: «Що не так із тобою? Ти хвора людина? Я думаю, щось з тобою не так». Також він сказав, що Файнбергу слід бути обережнішим. 

  • Це не єдиний випадок нападок американського президента на журналіста. Наприклад, у серпні Трамп посварився з журналісткою CNN після запитання про його помічницю. Він сказав їй «замовкнути».
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies