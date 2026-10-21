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Принц Гаррі оголосив про бажання примиритися з батьком та братом

Син монарха вважає, що родинним чварам не місце в сучасному світі.

Принц Гаррі оголосив про бажання примиритися з батьком та братом
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

Британський принц Гаррі заявив про те, що прагне відновити хороші стосунки в родині, залагодивши конфлікт з батьком королем Чарльзом та братом принцом Вільямом.

Як пише The Guardian, Гаррі розповів, що спілкується з багатьма людьми, які говорять про свої проблеми у сім'ї та стверджують, що його приклад міг би надихнути їх також примиритися з рідними.

Принц висловив переконання, що зможе "залікувати цю рану", для чого йому, братові та батьку потрібно буде "залишити у минулому речі, які негативно впливають на сьогодення". 

Гаррі повернувся до Британії з дружиною Меган та дітьми Арчі і Лілібет після шести років проживання у Сполучених Штатах та відмови від виконання обов'язків члена королівської родини. Напруга у стосунках з Вільямом та Чарльзом була викликана тим, що принц відверто розповів про негативні моменти спілкування з рідними в автобіографії "Запасний".  

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