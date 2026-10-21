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ЄС планує посилити присутність в Арктиці

Йдеться про покращення супутникового моніторингу та створення центру "морської безпеки.

ЄС планує посилити присутність в Арктиці
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Coast Guard

Європейський Союз оприлюднив план посилення спостереження за Арктикою та розширення флоту криголамів.

Про це пише AFP.

Арктичні пріоритети змінились через міркування безпеки.

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«Арктика — це одне з місць, де стикаються тектонічні плити геополітики», — сказала голова ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з новим планом, Брюссель хоче посилити спостереження в регіоні, покращивши супутниковий моніторинг та створивши центр «морської безпеки».

Ця ініціатива спрямована на краще об'єднання центральних даних ЄС та держав-членів для захисту інфраструктури та відстеження загроз, таких як тіньовий флот російських нафтових танкерів, що порушують санкції.

«Вторгнення дронів, глушіння GPS та саботаж підводних кабелів підривають безпеку Арктики», – заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Блок також працює над забезпеченням супутникового зв'язку в Арктиці, який має на меті конкурувати зі Starlink.

Також, серед низки інших планів, передбачені інвестиції у відновлювані джерела енергії та проекти з критично важливої сировини.

  • Прем’єр Латвії: безпека Арктики та східного флангу НАТО пов’язані, Росія наростила там спостереження. Андріс Кулбергс вважає, що військовий блок має змінити "правила гри" у цих регіонах.
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