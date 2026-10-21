КНДР оприлюднила фото Кім Чен Ина, щоб спростувати чутки про його смерть

Таблоїди підхопили історію з Китаю про те, що диктатор переніс крововилив у мозок.

Державні ЗМІ Північної Кореї поширили фото лідера країни Кім Чен Ина під час відвідування виставки одягу, спробувавши таким чином покласти край чуткам про те, що диктатор помер у лікарні в Пекіні.

Як пише BBC, інформатор з Китаю поширив повідомлення, що Кім нібито зазнав кроволививу у мозок, був терміново доправлений до столиці Піднебесної через відсутність у КНДР необхідного медичного обладання, але лікарі не змогли його врятувати. Режим буцімто приховує факт його смерті.

Втім, попри відсутність можливості підтвердити чи спростувати цю інформацію, експерти вказують на відсутність ознак того, що з корейським вождем щось сталось. За такого сценарію Китай, ймовірно, посилив би кордон з КНДР з урахуванням очікуваної нестабільності геополітичної ситуації, а у дипломатичних установах Північної Кореї збільшилась би активність персоналу.

Стан здоров'я Кіма викликає запитання, адже диктатор очевидно має зайву вагу, а також, за чутками, зловживає курінням. Його попередники, Кім Ір Сен та Кім Чен Ір, мали проблеми із серцем.

У КНДР побоюються, що смерть вождя призведе до хаосу і боротьби за владу, адже Кім Чен Ин не має очевидного спадкоємця і готує на цю роль доньку Кім Чжу Е, якій лише 13 років. Північною Кореєю ніколи раніше не керувала жінка.