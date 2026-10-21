Адміністрація Трампа відкликала понад 300 тисяч американських віз

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкликала понад 300 тисяч віз від початку його другого президентського терміну в січні 2025 року. Державний департамент США повідомив про це 20 жовтня на тлі масштабного посилення імміграційної політики.

Про це пише Reuters.

Кількість відкликаних віз суттєво зросла за останні тижні. У попередньому звіті від 10 серпня Держдепартамент повідомляв про понад 175 тисяч анульованих віз від початку другого терміну Трампа.

Речник Державного департаменту Томмі Піготт заявив у соцмережі X, що нинішня адміністрація відкликає візи швидше, ніж будь-яка попередня. Він наголосив, що влада дотримується політики нульової толерантності до іноземців, які перебувають у США за візами та порушують закон. Йдеться про випадки шахрайства та загрозу національній безпеці.

Контекст

Імміграційна кампанія Трампа передбачає посилення заходів безпеки та депортацій. Водночас правозахисники критикують дії адміністрації, заявляючи про порушення права на належну правову процедуру та свободу слова.

Серед випадків відкликання віз, які викликали особливе обурення правозахисників, анулювання документів іноземних учасників пропалестинських протестів проти атак Ізраїлю на сектор Гази, а також іноземців через їхні дописи в соцмережах про вбивство Чарлі Кірка.