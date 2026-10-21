Politico: ЄС хоче переконати Канаду та Великобританію збільшити підтримку України

“Зусилля спрямовані на покриття дефіциту фінансування в розмірі 70 мільярдів євро, з яким Київ зіткнеться наступного року”.

ЄС готується переконати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України на тлі невизначеної ситуації з підтримкою з боку США.

Про це пише Politico з посиланням на представників Єврокомісії та дипломатів ЄС.

Видання зазначає, що “зусилля спрямовані на покриття дефіциту фінансування в розмірі 70 мільярдів євро, з яким Київ зіткнеться наступного року”.

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Саміт ЄС–Канада, що відбудеться 29–30 жовтня, та саміт ЄС–Велика Британія 20 листопада дадуть Брюсселю можливість порушити це питання на найвищому рівні.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС та його держави-члени надають 80 відсотків зовнішньої допомоги Україні. “Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізували свої зусилля”, – заявила вона.

ЄС зобов’язався надати позику в розмірі 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки, що має покрити близько двох третин потреб України.

Брюссель розраховував, що інші партнери, зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія, нададуть ще 45 мільярдів євро. Однак надходження цих коштів відбувається повільно, оскільки інші уряди поки що не остаточно узгодили або не виділили підтримку, на яку розраховував Брюссель.

Politico додає, що Брюссель готується до переговорів із Лондоном та Оттавою щодо поглиблення економічних зв’язків і співпраці у сфері оборони. Дипломати та посадовці ЄС зазначають, що не очікують укладення офіційної угоди, проте підтримка Києва з боку партнерів ЄС, імовірно, вплине на політичну атмосферу навколо цих переговорів.