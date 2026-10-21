Марін Ле Пен завдяки протестам у Франції зміцнила свій рейтинг перед президентськими виборами

Очільниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен стала єдиною кандидаткою на майбутніх виборах президента у Франції, яка змогла збільшити свій рейтинг на тлі заворушень у містах, пов'язаних з протестами проти високої вартості життя.

Як пише ifop Group, у першому турі Ле Пен здатна отримати до 38% голосів виборців. За трохи більше тижня вона зміцнила свій показник на понад 1%.

Соціологи пояснюють це іміджем "представниці партії порядку": обурені вандалізмом та насильством на вулицях французи вбачають у Ле Пен "ту, хто не потерпить безлад".

Кандидат від ультралівих Жан-Люк Меланшон загалом зберіг свої позиції: за нього готові голосувати до 20% французів. Натомість колишній прем'єр Едуар Філіпп втратив рейтинг. Його опонент з того ж блоку центристів Габріель Атталь має дуже схожі показники - і обидва політики не проходять до потенційного другого туру.

Ле Пен перемагає при повторному голосуванні будь-кого з опонентів, особливо впевненою є перевага над Меланшоном - 68% проти 32%.

Президентські вибори у Франції відбудуться 18 квітня 2027 року.