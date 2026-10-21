Трамп оприлюднив суму коштів, які вклав у передвиборчу кампанію республіканців на проміжних виборах

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп назвав загальну суму грошей, яку витратив на агітацію та підтримку кандидатів від Республіканської партії перед проміжними виборами 3 листопада 2026 року.

Господар Білого дому зазначив, що його внесок склав 400 мільйонів доларів, і він зробив його "через віру у партію, усі її принципи та політичні переконання, а також під враженням від того, що відбувається у Європі, особливо у Франції".

Трамп вказав, що кошти пішли на рекламу, прямі та непрямі контакти з виборцями, мітинги, телеефіри, програми з протидії ігноруванню виборів та інші заходи в межах передвиборчої кампанії.

Республіканець наголосив, що його партія нібито "зробила найбільше, щоб витягнути Америку з межі забуття", а прийдешні вибори назвав найважливішим проміжним голосуванням в історії країни.

На тлі війни з Іраном та здорожчання палива особистий рейтинг Трампа впав до 31%, що є його найгіршим показником за кар'єру. Республіканці побоюються, що стратегія президента закликати виборців голосувати "наче його ім'я є в бюлетені" обернеться для партії втратою більшості у Сенаті і Палаті представників.