Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСвіт

Трамп оприлюднив суму коштів, які вклав у передвиборчу кампанію республіканців на проміжних виборах

Президент відчайдушно сподівається на утримання більшості в Сенаті і Палаті представників.

Трамп оприлюднив суму коштів, які вклав у передвиборчу кампанію республіканців на проміжних виборах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп назвав загальну суму грошей, яку витратив на агітацію та підтримку кандидатів від Республіканської партії перед проміжними виборами 3 листопада 2026 року.

Господар Білого дому зазначив, що його внесок склав 400 мільйонів доларів, і він зробив його "через віру у партію, усі її принципи та політичні переконання, а також під враженням від того, що відбувається у Європі, особливо у Франції".

Трамп вказав, що кошти пішли на рекламу, прямі та непрямі контакти з виборцями, мітинги, телеефіри, програми з протидії ігноруванню виборів та інші заходи в межах передвиборчої кампанії.

Республіканець наголосив, що його партія нібито "зробила найбільше, щоб витягнути Америку з межі забуття", а прийдешні вибори назвав найважливішим проміжним голосуванням в історії країни.

На тлі війни з Іраном та здорожчання палива особистий рейтинг Трампа впав до 31%, що є його найгіршим показником за кар'єру. Республіканці побоюються, що стратегія президента закликати виборців голосувати "наче його ім'я є в бюлетені" обернеться для партії втратою більшості у Сенаті і Палаті представників. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies