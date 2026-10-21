FT: Нетаньягу наполягає на відновленні масштабних ударів по Ірану

Раніше у жовтні він дав вказівку військовим розробити план нової великої наступальної операції, яка не відбулася.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наполягає на відновленні масштабних ударів по Ірану, пише Financial Times.

Раніше у жовтні він дав вказівку військовим розробити план нової великої наступальної операції.

За словами джерел, ізраїльські військові підготували план багатоденної кампанії бомбардувань, запланованої на вихідні 10 жовтня. Вона мала бути спрямована проти цивільної інфраструктури (зокрема електростанцій), а також ядерних об’єктів та цілей, пов’язаних із керівним режимом. Однак операція не відбулася.

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Причиною стала позиція президента США Дональда Трампа, який виступив проти відновлення конфлікту напередодні проміжних виборів у США 3 листопада.

Проте і Трамп, і Нетаньягу, який наступного тижня сам вступає 27 жовтня у складну боротьбу за переобрання, продовжують погрожувати новим наступом на Іран, стверджуючи, що США та Ізраїль мають “завершити справу” проти цього режиму.

За словами співрозмовників, інтенсивність цих бомбардувань мала перевищити масштаби спільної американо-ізраїльської операції проти Ірану, що розпочалася в лютому.

Наразі незрозуміло, чи передбачалася безпосередня участь США в операції. Одне з джерел зазначило, що відновлення ударів з боку Ізраїлю та Вашингтона найближчими тижнями є “цілком імовірним сценарієм”.