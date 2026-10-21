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100 000 дописів на підтримку Росії: СБУ затримала у Києві підозрювану в агітації на користь ворога

На Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП) – вона у соцмережах вихваляла Володимира Путіна та заперечувала збройну агресію РФ.

100 000 дописів на підтримку Росії: СБУ затримала у Києві підозрювану в агітації на користь ворога

Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію Росії та розпалювали міжнаціональну і релігійну ненависть. 

Так, у Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025–2026 років опублікувала майже 100 тисяч дописів у телеграм-каналах, зокрема із закликами вбивати українців.

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Також вона агітувала до насильства над однією з національних меншин. Фігурантка закликала знищувати храми релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали одного агітатора, який працював на замовлення представника РФ. За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Телеграм-канал з аудиторією понад 13 тисяч підписників, де виступав на підтримку рашистів.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував російські пропагандистські матеріали та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України. 

На Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в телеграм-чатах вихваляла Володимира Путіна та заперечувала збройну агресію РФ.

Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами.

Також в регіоні підозру отримав громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У телеграм-каналах він називав повномасштабну війну “внутрішнім громадянським конфліктом” та підтримував захоплення частини території східних областей нашої держави.

У Закарпатській області викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до “відокремлення” Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію Росії.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

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Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії проти України);
  • ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті, поєднані з погрозами);
  • чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської обласних прокуратур.

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