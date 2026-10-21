Фон дер Ляєн: енергетичні санкції Євросоюзу проти Росії залишаться чинними

“Росія не є надійним постачальником енергоресурсів, оскільки... може в будь-який момент використати енергетичну залежність як зброю для шантажу інших”.

Європейський Союз не послаблюватиме санкції щодо російських викопних видів палива, навіть попри те, що США уклали з Москвою угоду стосовно дизельного пального.

Про це заявила сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.

Виступаючи перед європейськими законодавцями, вона заявила: “Росія не є надійним постачальником енергоресурсів, оскільки – як свідчить наш досвід – вона може в будь-який момент використати енергетичну залежність як зброю для шантажу інших”.

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Вона нагадала, що саме Росія припинила постачання газу до Європи, додавши: “Це урок, який Європа точно не забуде”.

Раніше у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним щодо послаблення санкцій на імпорт дизельного пального до квітня 2027 року – на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту.

Пізніше Трамп “захистив” цю угоду, стверджуючи, що ЄС також закуповував у Москви викопне паливо на мільярди.

Минулого тижня очільниця Єврокомісії заявила, що блок "не зніме жодної санкції, поки Росія не зупинить війну". Однак у вересні блок зняв обмеження з двох російських олігархів. Цей компроміс дозволив ухвалити санкції на довший термін, ніж звичні пів року, але в Києві поставилися до послаблень критично.