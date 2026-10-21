Зеленський заявив, що погодився б на угоду з замороженням війни на нинішніх позиціях

Глава держави вважає, що це може бути реальним способом завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення.

Про це він зазначив в ефірі Fox News.

Журналіст запитав Зеленського, чи погодився б він на мирну угоду, яка зафіксувала б нинішню ситуацію на фронті та залишила б під контролем України 75% або більше її території, незалежно від того, як почалася війна.

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"Так. Якщо ми заморозимо ситуацію прямо зараз, я думаю, це реальний спосіб закінчити цю війну", – відповів президент України.

Він також наголосив на необхідності повернути до України людей, які втратили житло або виїхали за кордон через війну.

"Нам потрібно, щоб 9,5 мільйона людей, які втратили своє житло і перебувають за кордоном у різних країнах, повернулися в Україну – просто щоб жити й розбудовувати свою країну", – зазначив глава держави.

Зеленський і раніше заявляв про готовність до укладання угоди на поточних лініях розмежування з перспективою подальшого дипломатичного вирішення. Росія натомість вимагає, аби Україна віддала їй Донецьку, Луганську області і Крим повністю, а також частково Херсонську і Запорізьку.

Контекст

Напередодні, 20 жовтня, в Осло відбулася зустріч Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Сторони обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення. За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надання Україні сильних безпекових гарантій. Серед варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.

Американська сторона назвала переговори конструктивними. Сьогодні, 21 жовтня, Віткофф перебуває у Санкт-Петербурзі, де передає ці напрацювання російському президенту Володимиру Путіну.