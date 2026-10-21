​Мерц: Капітуляція України означала б поразку всіх союзників

Також канцлер Німеччини зазначив, що країни Європи готові до перемовин у будь-який момент.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України у війні проти Росії є неприйнятною, оскільки означала б поразку не лише Києва, а й усіх його союзників.

Про це Мерц сказав 21 жовтня під час економічного форуму в Берліні, повідомляє DW.

Водночас він наголосив, що Німеччина та інші європейські країни готові до переговорів у будь-який момент.

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"Ми підтримуємо Україну не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція – чи навіть беззастережна капітуляція України – виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", – заявив канцлер.

Окремо Мерц назвав російську дезінформацію та гібридні атаки найбільшою загрозою безпеці Німеччини. Він звинуватив Москву в спробах підірвати політичний порядок, сформований після завершення холодної війни.

За словами канцлера, Росія намагається дестабілізувати Німеччину за допомогою диверсій, атак на комунікаційні системи та інформаційного впливу на суспільство. Мерц наголосив, що такі дії відбуваються щодня, однак їхню небезпеку в країні досі недооцінюють.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дії адміністрації Дональда Трампа можуть свідчити про спроби схилити Київ до капітуляції перед Росією. В інтерв’ю Bloomberg він зазначив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що Україна оплатила частину озброєння в межах програми PURL. За словами Зеленського, нині Вашингтон постачає Україні лише 12 таких ракет на місяць – приблизно чверть від обсягів за президентства Джо Байдена.

Президент зауважив, що не стверджує, ніби США свідомо прагнуть капітуляції України, однак їхні дії створюють саме таке враження.