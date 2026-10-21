«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

​Мерц: Капітуляція України означала б поразку всіх союзників

Також канцлер Німеччини зазначив, що країни Європи готові до перемовин у будь-який момент.

​Мерц: Капітуляція України означала б поразку всіх союзників
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України у війні проти Росії є неприйнятною, оскільки означала б поразку не лише Києва, а й усіх його союзників.

Про це Мерц сказав 21 жовтня під час економічного форуму в Берліні, повідомляє DW.

Водночас він наголосив, що Німеччина та інші європейські країни готові до переговорів у будь-який момент.

Реклама

"Ми підтримуємо Україну не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція – чи навіть беззастережна капітуляція України – виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", – заявив канцлер.

Окремо Мерц назвав російську дезінформацію та гібридні атаки найбільшою загрозою безпеці Німеччини. Він звинуватив Москву в спробах підірвати політичний порядок, сформований після завершення холодної війни.

За словами канцлера, Росія намагається дестабілізувати Німеччину за допомогою диверсій, атак на комунікаційні системи та інформаційного впливу на суспільство. Мерц наголосив, що такі дії відбуваються щодня, однак їхню небезпеку в країні досі недооцінюють.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дії адміністрації Дональда Трампа можуть свідчити про спроби схилити Київ до капітуляції перед Росією. В інтерв’ю Bloomberg він зазначив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що Україна оплатила частину озброєння в межах програми PURL. За словами Зеленського, нині Вашингтон постачає Україні лише 12 таких ракет на місяць – приблизно чверть від обсягів за президентства Джо Байдена.

Президент зауважив, що не стверджує, ніби США свідомо прагнуть капітуляції України, однак їхні дії створюють саме таке враження.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies