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Нігерія стала п'ятою країною, де виявили Еболу

Країна співпрацює з ВООЗ та Африканськими центрами з контролю та профілактики захворювань, щоб запобігти її подальшому поширенню.

Нігерія стала п'ятою країною, де виявили Еболу
Фото: EPA/UPG

Нігерія стала п'ятою країною, де виявили штам Еболи "Бундібугйо”, що швидко поширюється. Перший випадок захворювання у країні підтвердили жінки, яка приїхала з Уганди.

Про це повідомляє Politico.

Симптоми у пацієнтки почали проявлятися 7 жовтня – через чотири дні після прибуття до цієї західноафриканської країни. 

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Пізніше її госпіталізували до приватної лікарні в столиці Абуджі, де лабораторні дослідження підтвердили діагноз. Наразі вона перебуває в ізоляції та отримує медичну допомогу. Встановлено 44 особи, які мали тісні контакти з пацієнткою.

Нігерія співпрацює з ВООЗ та Африканськими центрами з контролю та профілактики захворювань, щоб “стримувати інфекцію та запобігти її подальшому поширенню”.

“Цей випадок підкреслює, наскільки складно зупинити поширення високозаразної хвороби”, – зазначає видання.

Демократична Республіка Конго – епіцентр спалаху – наразі переживає найстрімкіший і найбільш смертоносний спалах Еболи в історії країни, спричинений штамом “Бундібугйо”. 

Проти нього досі не існує затверджених вакцин чи методів лікування. Станом на 19 жовтня в Конго підтвердили 9552 випадки захворювання – 4602 з них летальні.

Станом на 18 жовтня у Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи. Тоді медики виявили та ізолювали 128 із 130 ідентифікованих контактних осіб.

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