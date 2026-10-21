Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

Росія на тлі переговорів зі США відпустила Стівена Габбарда – пенсіонера, який мешкав в Ізюмі і був вивезений окупантами

Росія й раніше відпускала американських громадян перед перемовинами зі США.

Росія на тлі переговорів зі США відпустила Стівена Габбарда – пенсіонера, який мешкав в Ізюмі і був вивезений окупантами
Стівена Габбард
Фото: настоящее время

Росія звільнила з-під варти американського громадянина Стівена Габбарда, якого вона звинуватила в найманстві й викрала з Ізюма. Про це російський президент Владімір Путін заявив на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, що прибув до Санкт-Петербурга.

Відповідну інформацію навело російське агентство ТАСС. CNN пише, що 74-річний Габбард був затриманий чотири роки тому.

Він є вчителем на пенсії з Мічигану, якого Росія обвинуватила в участі в бойових діях за Україну. В 2014 році чоловік переїхав до Ізюма – міста в Харківській області, що перебувало під окупацією в 2022 році. 

Окупанти заявили, що 70-річний Габбард нібито підписав контракт з українськими військами і отримував $1000 на місяць. Сестра чоловіка, Патрисія Габбард Фокс, заперечила його участь у війні. Держдеп США також називав звинувачення на його адресу недостовірними. 

Перед поїздкою Віткоффа до Росії американські представники анонсували обговорення зусиль заради звільнення Габбарда на зустрічі з Путіним.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies