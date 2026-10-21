Росія й раніше відпускала американських громадян перед перемовинами зі США.

Росія звільнила з-під варти американського громадянина Стівена Габбарда, якого вона звинуватила в найманстві й викрала з Ізюма. Про це російський президент Владімір Путін заявив на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, що прибув до Санкт-Петербурга.

Відповідну інформацію навело російське агентство ТАСС. CNN пише, що 74-річний Габбард був затриманий чотири роки тому.

Він є вчителем на пенсії з Мічигану, якого Росія обвинуватила в участі в бойових діях за Україну. В 2014 році чоловік переїхав до Ізюма – міста в Харківській області, що перебувало під окупацією в 2022 році.

Окупанти заявили, що 70-річний Габбард нібито підписав контракт з українськими військами і отримував $1000 на місяць. Сестра чоловіка, Патрисія Габбард Фокс, заперечила його участь у війні. Держдеп США також називав звинувачення на його адресу недостовірними.

Перед поїздкою Віткоффа до Росії американські представники анонсували обговорення зусиль заради звільнення Габбарда на зустрічі з Путіним.