В цей час біля Тулона проходили військові навчання Typhon.

Під час військових навчань Typhon, які проходили з 5 до 16 жовтня в районі французького Тулона, зафіксували кілька випадків польотів невідомих безпілотників поблизу військових об’єктів і над ними.

Про це повідомили у Військово-морських силах Франції, пише Le Figaro.

Французькі військові повідомили, що наразі жодна критично важлива інфраструктура не зазнала загрози. За фактами інцидентів розпочали судове розслідування.

За даними військового командування, під час кожного інциденту активували передбачені протидронові заходи. Їх координували із силами внутрішньої безпеки Франції. Водночас у командуванні не уточнили кількість безпілотників, їхні типи та те, чи вдалося якісь із них нейтралізувати.

Невідомі дрони помічали над військово-морською базою, об’єктом Головного управління озброєнь у Тулоні та 54-м артилерійським полком у місті Єр. За інформацією джерела, під час кожного випадку фіксували кілька великих безпілотників.

Навчання Typhon були спрямовані на відпрацювання захисту військових об’єктів у районі Тулонської бухти та безпосередньо в її акваторії. Маневри передбачали участь сухопутних підрозділів, авіації та військово-морських сил, а також взаємодію з правоохоронними органами.