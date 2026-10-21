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У Португалії тривають акції протесту проти поглиблення житлової кризи

Сьогодні перед судом постануть 55 осіб, затриманих під час акцій.

У Португалії тривають акції протесту проти поглиблення житлової кризи
Протести у Лісабоні
Фото: EPA/UPG

У Лісабоні, Порту та інших португальських містах вчора відбулися акції протесту проти поглиблення житлової кризи, пише DW.

У країні придбання або оренда житла стають дедалі менш доступними.

За кілька годин до акцій поліція ліквідувала наметові містечка й затримала загалом 55 демонстрантів. Їх відпустили, але вони постануть сьогодні перед судом.

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За словами організаторів, у кожному з двох основних місць проведення акцій зібралося понад 1000 осіб. Активісти займали лісабонську площу Россіу із суботи, встановивши там близько 200 наметів. У Порту протестувальники перебували на площі Дом-Жуан I протягом приблизно 10 днів.

У Порту демонстранти власноруч розібрали свої намети після того, як поліція пригрозила втрутитися. У Лісабоні правоохоронці звільнили площу, тоді як протестувальники утворили живий ланцюг.

Місцеві телеканали повідомили про сутички.

Учасники протестів заявили, що продовжать боротьбу. Сьогодні на площі Россіу демонстранти погодилися відновити свій наметовий табір.

Протести у Лісабоні проти житлової кризи
Протести у Лісабоні проти житлової кризи

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