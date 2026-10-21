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Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. В області є проблеми зі світлом (оновлено)

Без електроенергії залишилась частина жителів Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар.

Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. В області є проблеми зі світлом (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

 Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

О 14:44 голова ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки понад 30 тисяч мешканців Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар залишилися без електропостачання.

Енергетики розпочнуть роботи з відновлення електропостачання, щойно це дозволять умови безпеки.

  • Напередодні російська армія кілька разів атакувала Дніпро та інші громади Дніпропетровської області. Унаслідок ударів по передмістю Дніпра загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення, серед них – чоловіки з тяжкими опіками. 
  • Також пошкоджень зазнали приватні будинки, склади й інфраструктура. Загалом від вечора російські війська завдали понад десять ударів по регіону.
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