Без електроенергії залишилась частина жителів Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар.

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Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

О 14:44 голова ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки понад 30 тисяч мешканців Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар залишилися без електропостачання.

Енергетики розпочнуть роботи з відновлення електропостачання, щойно це дозволять умови безпеки.