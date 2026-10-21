Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
О 14:44 голова ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки понад 30 тисяч мешканців Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар залишилися без електропостачання.
Енергетики розпочнуть роботи з відновлення електропостачання, щойно це дозволять умови безпеки.
- Напередодні російська армія кілька разів атакувала Дніпро та інші громади Дніпропетровської області. Унаслідок ударів по передмістю Дніпра загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення, серед них – чоловіки з тяжкими опіками.
- Також пошкоджень зазнали приватні будинки, склади й інфраструктура. Загалом від вечора російські війська завдали понад десять ударів по регіону.