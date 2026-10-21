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Тактичні ракети та літаки: АОЗ назвала нові категорії закупівель у 2026 році

Серед номенклатури також квадроцикли, мотоцикли та багі

Тактичні ракети та літаки: АОЗ назвала нові категорії закупівель у 2026 році
Артем Романюков
Фото: МОУ

Агенція оборонних закупівель ДОТ у 2026 році розширила перелік продукції для Сил оборони. Серед нових категорій — тактичні ракети та літаки. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

В цьому році до списку закупівель також увійшли квадроцикли, мотоцикли та багі. У категорії речового забезпечення з’явилися жіночі бронежилети та протиуламкові костюми.

За словами Романюкова, 2026 рік також відзначився масштабними закупівлями. АОЗ оголосила найбільшу в історії державних закупівель конкурентну процедуру придбання автомобілів — 5 000 пікапів для Сил оборони.

«Перелік продукції, яку закуповує агенція, формується відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом та Міністерством оборони. Наше завдання забезпечувати ці потреби максимально ефективно, розвивати конкуренцію та скорочувати строки постачання необхідної продукції військовим», – зазначив Артем Романюков.

Зросли й обсяги закупівель безпілотних систем. У 2026 році АОЗ законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь 2025 рік, без урахування FPV-дронів. Обсяг контрактування FPV-дронів збільшився на 54%, а їхні постачання — майже у 3,7 раза.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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