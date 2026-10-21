ГУР: Росія планує збільшити військові витрати до $206 млрд у 2027 році

Кремль планує спрямувати на війну 35,2% видатків федерального бюджету і скоротити фінансування соцполітики і ЖКГ.

У 2027 році Москва планує спрямувати на так звану "національну оборону" близько 17,1 трлн рублів (приблизно $206,2 млрд). Це на 42,8% більше, ніж передбачено на військові витрати у 2026 році, коли ця сума становить 12,1 трлн рублів (приблизно $144,4 млрд).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За прогнозами, у 2027 році військові видатки Росії становитимуть 6,9% ВВП, або 35,2% усіх витрат федерального бюджету.

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На закупівлю озброєння та військової техніки для окупаційних військ Кремль планує спрямувати 12,1 трлн рублів (приблизно $146,3 млрд) – 55% передбачених на війну коштів.

Для фінансування війни проти України Москва планує посилити податковий тиск на населення та бізнес. За оцінками Кремля, це дозволить додатково залучити до бюджету близько 1,5 трлн рублів (приблизно $18,1 млрд).

Водночас Росія має намір скоротити на 25% видатки на утримання дорожньої та комунальної інфраструктури, а також урізати фінансування соціальних та інших цивільних потреб у регіонах.

Зокрема, витрати за статтею "Соціальна політика" планують зменшити на 6,4%, "ЖКГ" – на 8,3%, а "Національна економіка" та "Охорона здоров’я" – на 3,1% кожна.

Також у 2027 році Росія планує скоротити фінансування тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до 293,8 млрд рублів (приблизно $3,5 млрд). Це на 4,5% менше, ніж передбачено у 2026 році.

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії прогнозують на рівні 7 трлн рублів (приблизно $84,4 млрд), що на 7,7% менше, ніж у 2026 році.

Офіційно запланований дефіцит бюджету становить 2,2% ВВП. Однак, за оцінками ГУР МОУ, він може зрости майже вдвічі – до майже 4% ВВП, або 9–10 трлн рублів (приблизно $108,5–120,6 млрд).

Основним джерелом покриття дефіциту мають стати внутрішні запозичення. У 2027 році їх планують збільшити до понад 6 трлн рублів (приблизно $74,1 млрд).

Подібна тенденція вже спостерігається у 2026 році: обсяг внутрішніх позик перевищив 5 трлн рублів (приблизно $60,5 млрд), що на 26% більше за початково заплановані 3,98 трлн рублів (приблизно $48 млрд).

Через збільшення запозичень внутрішній державний борг РФ до 2029 року може зрости до 62,1 трлн рублів (приблизно $748,9 млрд), або 22% ВВП. На початку 2026 року цей показник становив 14,3% ВВП.

У розвідці додають, що Кремль продовжує нарощувати витрати на війну проти України коштом скорочення фінансування цивільних потреб, посилення податкового тиску та збільшення державного боргу. Фінансовий тягар війни дедалі більше перекладають на населення та бізнес Росії.