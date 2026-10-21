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Єврокомісія закликала SpaceX терміново відновити повноцінну роботу Starlink в Україні

У ЄС наголосили, що Starlink має критично важливе значення для військових та захисту цивільного населення.

Єврокомісія закликала SpaceX терміново відновити повноцінну роботу Starlink в Україні
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Європейська комісія закликала компанію SpaceX терміново відновити повноцінну роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні. У ЄС наголошують, що він має критичне значення для забезпечення зв’язку між військовими, захисту цивільного населення та управління оборонними безпілотниками.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань оборони й космосу Тома Реньє під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Останні повідомлення про те, що Starlink уповільнив свої послуги в Україні, викликають глибоке занепокоєння і не відповідають тому, як компанія раніше надавала ці послуги. SpaceX має терміново повністю відновити послуги для України", – наголосив Реньє.

Він пояснив, що супутниковий зв’язок необхідний Україні для координації дій військових, захисту цивільних і керування безпілотниками, які використовують для оборони території.

Раніше в Єврокомісії обережніше коментували повідомлення про перебої в роботі Starlink, зазначаючи, що вивчають ситуацію. За словами представника ЄС, на початку минулого тижня не було чіткого підтвердження проблем від президента України, однак тепер ситуація змінилася.

  • Напередодні, 20 жовтня, глава Пентагону Піт Гегсет запевнив журналістів, що Вашингтон не давав розпоряджень обмежувати роботу системи Starshield в Україні. За його словами, Starlink може самостійно ухвалювати рішення щодо надання своїх послуг.
  • Власник SpaceX Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку Starshield в Україні. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За даними видання, Маск міг не обговорювати це рішення з президентом США Дональдом Трампом.
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