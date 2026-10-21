Це перший етап спроби встановити офіційний рекорд швидкості — для його підтвердження дрон має виконати ще один проліт у протилежному напрямку

Німецька компанія Quantum Systems повідомила, що її експериментальний електричний безпілотник Apex Recordhunter під час випробувань досяг швидкості 777 км/год. Про результати випробувань компанія повідомила в LinkedIn.

Генеральний директор Quantum Systems Флоріан Зайбель уточнив, що перший швидкісний проліт відбувся проти зустрічного вітру зі швидкістю 15 км/год. Під час наступного етапу, який мав завершити офіційну спробу встановлення рекорду, акумулятор безпілотника загорівся.

У компанії наголошують, що показник 777 км/год поки не є офіційно підтвердженим рекордом. Для його встановлення необхідно провести другий швидкісний проліт у протилежному напрямку, після чого результати можна буде використати для підтвердження рекорду.

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«Це був перший етап спроби встановити рекорд. Офіційний рекорд потребує другого проходження у протилежному напрямку», – зазначили у Quantum Systems.

За даними компанії, політ контролювали незалежні експерти, а показники швидкості перевірили за GPS-даними та записами бортового реєстратора.

Експериментальний апарат створила команда N3XT, яка працює в Quantum Systems. Його розробка тривала близько року. Безпілотник призначений для випробування технологій, які можуть застосовуватися в майбутніх високошвидкісних системах.

Попередній етап тестувань відбувся в червні 2026 року. Тоді Apex Recordhunter розігнали до 699 км/год у горизонтальному польоті.

Quantum Systems також співпрацює з українськими виробниками безпілотників. У квітні 2024 року Quantum Systems офіційно відкрила в Україні виробниче підприємство з виготовлення дронів. У 2025 році Quantum Systems уклала стратегічне партнерство з українською оборонно-технологічною компанією Frontline Robotics та придбала 10% її акцій.

Наприкінці 2025 року компанії створили спільне підприємство Quantum Frontline Industries у межах ініціативи Build with Ukraine. Підприємство організувало виробництво українських безпілотників «Лінза» та «Зум» у Німеччині. Quantum Systems забезпечує виробничу інфраструктуру й операційні процеси, а Frontline Robotics надає ліцензовані розробки, навчає персонал і супроводжує життєвий цикл продукції. Вироблені дрони призначені для Сил оборони України.