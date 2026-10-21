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МЗС назвало контрпродуктивним оголошення Львівською облрадою 2027-й роком УПА. Польща рішення розкритикувала

Київ просить Варшаву утриматися від різких кроків, які можуть завадити тенденції до нормалізації двосторонніх відносин.

МЗС назвало контрпродуктивним оголошення Львівською облрадою 2027-й роком УПА. Польща рішення розкритикувала
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Міністерство закордонних справ України вважає контрпродуктивним нещодавнє рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича.

Як зазначено на сайті відомства, такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

У міністерстві заявили, що за останні роки вдалося досягти суттєвого прогресу в розбудові стратегічного партнерства з Польщею, проведенні пошуково-ексгумаційних робіт і налагодженні історичного діалогу. Також розвивається оборонна співпраця.

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“У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому”, – зазначили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що це рішення ухвалив орган місцевого самоврядування, а депутати перед голосуванням не зверталися по консультації до МЗС чи інших центральних органів влади, щоб оцінити можливі наслідки для двосторонніх відносин із Польщею.

У МЗС переконані, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею потребує стриманості, передбачуваності, фахового й відкритого діалогу та розбудови довіри, а політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції.

Водночас Київ просить Варшаву утриматися від різких кроків, які можуть завадити тенденції до нормалізації двосторонніх відносин.

“Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства”, – запевнили у МЗС.

Zaxid.net пише, що Львівська обласна рада вчора ухвалила рішення проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. 

Ініціатором рішення був депутат облради, директор меморіально-пошукового центру “Доля” Святослав Шеремета. Спочатку облрада опублікувала рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, однак згодом це рішення видалили зі сайту облради.

Реакція Польщі

Рішення викликало негативну реакцію у Польщі. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ініціюватиме внесення Святослава Шеремети до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Польщі.

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Шеремета назвав реакцію польських політиків дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше. Він також заявив, що рішення не було спрямоване проти Польщі, а має на меті вшанування діячів українського національно-визвольного руху.

Укрінформ пише, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення і заявив, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Генеральне консульство республіки Польща у Львові оприлюднило заяву, в якій зазначило, що проголошення 2027 року Роком Романа Шухевича, Роком Української повстанської армії та Роком Олега Ольжича “суперечать європейським цінностям, а також стратегічному характеру польсько-українських відносин і принципам добросусідства".

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