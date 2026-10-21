На Тернопільщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлю

Уламки ворожих БпЛА впали на території приватного домогосподарства у Чортківському районі.

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Унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Чортківському районі на Тернопільщині пошкоджено технічну будівлю на території приватного домогосподарства.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Чортківському районі пошкоджено технічну будівлю на території приватного домогосподарства", – ідеться у повідомленні.

У Чортківській міській раді також додають, що уламки ворожого БпЛА "Нерань-4" знайшли в селі Біла. На місці працювали рятувальники ДСНС, поліцейські та представники міської ради. До обстеження території також мають долучитися піротехніки, які проведуть необхідні заходи для гарантування безпеки.

Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та покрівлі у двох домогосподарствах. Без поранених та жертв.

Росіяни в ніч на 20 жовтня атакували енергооб'єкти в Кременецькому районі Тернопільщини і приватні домогосподарства в Чортківському районі.