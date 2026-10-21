У Румунії знайшли уламки невідомого безпілотника

У середу, 21 жовтня, у румунському повіті Бузеу знайшли уламки безпілотника, серед яких фюзеляж і частину двигуна. Наразі правоохоронці встановлюють його походження.

Про це повідомляє Digi24.

Уламки виявив місцевий житель у полі поблизу села Мошешті.

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"Молодий чоловік, який знайшов уламки в полі, зателефонував мені, а згодом звернувся до служби 112. Наскільки мені відомо, до комуни вже прибули пожежники й прямують до вказаного місця...Не можу сказати, коли саме міг статися цей інцидент. Ми часто чуємо гучні вибухи та звуки літальних апаратів, тому точно сказати не можу", – повідомив голова комуни.

За словами префекта повіту, на місці виявили фюзеляж і частину двигуна. Наразі там працюють рятувальники, поліція, жандармерія та фахівці Румунської служби розвідки (SRI).

"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення походження цього зразка військової техніки", – зазначив він.

Видання припускає, що уламки можуть належати безпілотнику, який кілька днів тому впав у полі та не був зафіксований румунськими радарами. Водночас Діміан не зміг підтвердити, що уламки перебували на місці саме стільки часу.

За його словами, зону пошуку планують значно розширити.

"Зона пошуку буде значно розширена – далеко за межі того, що ми бачимо зараз за нашими спинами. Так уже траплялося раніше: тоді територія пошуків збільшилася з кількох тисяч квадратних метрів до кількох гектарів...Така ситуація; такі часи, в які ми живемо. Ми перебуваємо на кордоні з війною. Схоже, що через цей конфлікт певні літальні апарати іноді відхиляються від курсу і в підсумку приземляються або падають там, де, скажімо так, подібних речей точно не мало б ставатися", – додав префект.

Також уранці 21 жовтня радіолокаційні системи Міністерства оборони Румунії зафіксували групу повітряних цілей на північний схід від українського міста Вилкове. О 03:34 у північній та східній частинах повіту Тулча оголосили повітряну тривогу.

Оскільки порушення повітряного простору Румунії не зафіксували, о 04:02 тривогу скасували.