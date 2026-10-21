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Польща пригрозила соцмережам штрафами за бездіяльність щодо російської дезінформації

Міністр цифрових справ Польщі назвав соцмережі "мовчазним союзником" Росії в цифровій війні.

Польща пригрозила соцмережам штрафами за бездіяльність щодо російської дезінформації
Ілюстративне фото
Фото: pon.org.ua

Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив соціальні мережі у сприянні поширенню російської дезінформації та пригрозив фінансовими санкціями платформам, які ігноруватимуть запити держорганів.

 Про це Гавковський заявив 21 жовтня під час пресконференції, повідомляє Reuters.

Він назвав соцмережі "мовчазним союзником" Росії в цифровій війні.

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За словами міністра, соціальні платформи недостатньо протидіють фейковим акаунтам і дезінформації, попри численні звернення польських установ. Зокрема, дані Національного дослідницького інституту NASK свідчать, що в першій половині 2026 року платформи відреагували менш ніж на чверть із понад 65 тисяч повідомлень про фейкові облікові записи. 

Згідно з цими даними, соцмережі видалили лише 7% матеріалів, про які повідомляли, а ще понад 17% випадків піддали модерації.

"Цифрова війна з Росією триває, і в її межах є фронт дезінформації. На цьому фронті соціальні мережі є мовчазним союзником російських ботів і кремлівського ГРУ", – заявив Гавковський.

Він також звинуватив платформи в тому, що вони отримують прибуток від дезінформації та використовують її як джерело доходу. Польський міністр висунув соціальним мережам низку вимог. Зокрема, він закликав створити ефективні команди модераторів, які володіють польською мовою та могли б оперативно взаємодіяти з установами, що повідомляють про підозрілий контент. Крім того, Гавковський вимагає усунути неефективні процедури оскарження рішень і  негайно видаляти виявлені мережі ботів.

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