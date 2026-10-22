Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкриють 23 жовтня

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У Києві 23 жовтня частково відновить роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"23 жовтня на ст. м. "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку ст. "Дарниця". Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27", - йдеться в повідомленні.

Водночас вестибюль № 2 у напрямку станції "Лісова" наразі лишається зачиненим для пасажирів.