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Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкриють 23 жовтня

Відновить роботу вестибюль № 1 у напрямку станції "Дарниця".

Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкриють 23 жовтня
станція метро "Чернігівська"
Фото: КМДА

У Києві 23 жовтня частково відновить  роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"23 жовтня на ст. м. "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку ст. "Дарниця". Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27", - йдеться в повідомленні.

Водночас вестибюль № 2 у напрямку станції "Лісова" наразі лишається зачиненим для пасажирів.

  • Станція метро "Чернігівська" постраждала внаслідок балістичного удару Росії 19 жовтня. Наступного дня рух "червоною" гілкою  відновили від кінцевої до кінцевої, але на "Чернігівській" потяги не зупинялися. 
  • "Чернігівська" – не єдина станція, яка страждала внаслідок ворожих атак. Декілька разів зазнавала пошкоджень «Лук'янівська». 
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