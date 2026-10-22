За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 тіла загиблих

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть всі необхідні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи провести за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Фото: Коорштаб Репатріація тіл загиблих

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію", - зазначили у Коорштабі.